У холдинга «Атлант-М» - новый Генеральный директор

С 1 июля 2019 года вступает в должность новый Генеральный директор МАХ «Атлант-М» Игорь Сукач. По решению Собрания акционеров он сменит руководившего компанией с 2011 года Сергея Савицкого.

Игорь Сукач известен на белорусском рынке как опытный топ-менеджер: на протяжении 17 лет он руководил крупнейшей частной телекоммуникационной компанией «Атлант Телеком», вплоть до момента ее слияния с мобильным оператором Velcom. После этого, по приглашению акционеров «Атлант-М», г-н Сукач пришел в холдинг на позицию исполнительного директора. За два года работы на этой должности он влился и усилил коллектив менеджеров, завоевал доверие акционеров и активно участвовал в формировании модели управления компанией.

Сергей Савицкий:

- Текущая смена CEO – это не революция, а естественный процесс эволюционного развития компании. Когда в 2011 году я вступал в должность Генерального директора, акционеры ставили передо мной несколько стратегических целей и задач, одной из которых было в том числе формирование новой элиты холдинга и обновление команды директоров. Свою миссию я считаю выполненной. Мы выстояли в очередной кризис, разработали и успешно реализуем стратегию «Разворот бизнеса в РОСТ», и теперь логично, что на новый этап развития компании, этап цифровой трансформации бизнеса, мы пригласили независимого Генерального директора. У компании есть сильная рыночная позиция в Беларуси и Украине, создан хороший потенциал для дальнейшего роста и развития, в том числе через внедрение новых технологий и сделки M&A. Холдинг открыт к кооперации, причем не только в офлайн, но и в онлайн-проектах. Основная задача, которую мы как акционеры ставим перед Игорем Сукачем – это разработка и реализации новой стратегии «Аватар «Атлант-М». Аватар в нашем понимании – это цифровой двойник, и суть новой стратегии – это цифровая трансформация «Атлант-М», объединение текущей и цифровой модели бизнеса с целью встраивания компании в новую реальность.

Игорь Сукач:

- Автомобильный рынок меняется вместе с изменением поведения клиентов. Знание клиентов, учёт их предпочтений, умение предложить каждому индивидуальный продукт и выстроить с ним индивидуальные отношения – основа трансформации «Атлант-М». Такую трансформацию принято называть цифровой. Подобную трансформацию первыми прошли компании банковской и телекоммуникационной сфер. Но ее суть не в цифровых технологиях, которые выступают всего лишь инструментом, а в изменении процессов компании, переход от продажи продукта к его формированию, создание для каждого клиента индивидуального ценностного предложения, включая переход от владения автомобиля к его пользованию, к идее мобильности, к автомобилю как услуге. Проведение такой трансформации, выстраивание новых процессов и их интеграция с существующими – важная задача, которая позволит «Атлант-М» соответствовать изменениям на рынке, оставаясь лидером отрасли.

Игорь Николаевич Сукач родился 6 марта 1965 года. Окончил Будапештский Технический Университет, аспирантуру БГУИР. С 2001 по 2017 возглавлял компанию «Атлант Телеком». С 2017 по 2019 год – исполнительный директор холдинга «Атлант-М».

Трое детей. Увлекается музыкой, игрой на фортепиано, много путешествует.