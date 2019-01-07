В Рогачевском районе лесник нашел бивень мамонта

На днях работник Рысковского лесничества Алексей Чегодаев нашел в речке на территории Рогачевского района бивень давно вымершего животного – мамонта. Фотографию мужчины с необычной находкой и подробности истории опубликовали в местной газете «Свободное слово».

Алексей Чегодаев, работающий лесником в Рысковском лесничестве, после работы решил вымыть руки в небольшой реке Ржавка возле деревни Рысков. Внезапно взгляд мужчины остановился на огромной палке странной формы, которая выглядывала из воды. Он решил вытащить ее на сушу. Оказалось, что это была не палка, а обломок какой-то кости.

«Появились мысли, что это не просто кость. Начал осматриваться и обнаружил свою главную находку. Сомнений почти не было – бивень. Приехав домой, первым делом проверил, поточив на наждаке. Специфический запах присутствовал. Эмоции меня захлёстывали», - вспоминает Алексей Чегодаев.

По его словам, все соседи собрались у него, чтобы взглянуть на интересную находку. Вскоре бивень мамонта отправился в Рогачевский музей народной славы.

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