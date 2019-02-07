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02. 07. 2019

В Беларуси запустили мгновенные p2p-переводы между картами всех банков

В Беларуси запустили сервис p2p-переводов, которые можно совершать через интернет. Переводить на карты Альфа-Банка и между ними можно бесплатно, а на счета остальных банков – по ставке в 1,5%.

Платформа запущена Альфа-Банком на основе собственного процессингового центра. Совершать переводы можно со смартфона, компьютера или планшета. Для этого на сайте банка нужно ввести свои имя и фамилию, номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код и номер карты получателя.
 
Сервис доступен для владельцев карт Visa и Mastercard. На карты Альфа-Банка можно пересылать деньги без комиссии, а за перевод на карты других банков действует комиссия в 1,5%. Деньги на карточку поступают моментально. Безопасность переводов обеспечивает сервис 3D-Secure.
 
«Все большее количество банковских операций пользователи могут совершать удаленно. Появление мгновенных p2p-переводов – еще один шаг в этом направлении. Теперь требуется несколько секунд, чтобы переслать деньги с одной карты на другую, причем для этого можно находиться в любой точке мира», – отметили в Альфа-Банке.

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