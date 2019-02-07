Курс доллара продолжает расти в Беларуси

Курс доллара продолжает увеличиваться в Беларуси. Сегодня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта подорожала на 0,14% до 2,0471 рубля.

смотрите также Неделя началась с подорожания доллара Как сообщается на сайте БВФБ, евро во вторник подешевел на 0,14% до 2,3117 рубля. Стоимость российского рубля также снизилась. Сейчас 100 российских рублей стоят 3,2371 белорусского рубля, что на 0,05% меньше, чем было накануне. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby