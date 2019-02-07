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02. 07. 2019

Курс доллара продолжает расти в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

Курс доллара продолжает увеличиваться в Беларуси. Сегодня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта подорожала на 0,14% до 2,0471 рубля.

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Как сообщается на сайте БВФБ, евро во вторник подешевел на 0,14% до 2,3117 рубля.
 
Стоимость российского рубля также снизилась. Сейчас 100 российских рублей стоят 3,2371 белорусского рубля, что на 0,05% меньше, чем было накануне.

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