Курс доллара продолжает расти в Беларуси

Курс доллара продолжает увеличиваться в Беларуси. Сегодня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта подорожала на 0,14% до 2,0471 рубля.
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новость
новость
Курс доллара продолжает увеличиваться в Беларуси. Сегодня по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта подорожала на 0,14% до 2,0471 рубля.
- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.