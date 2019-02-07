В Гродно сержант-контрактник наглотался таблеток и умер

В министерстве обороны подтвердили информацию о смерти 20-летнего солдата-контрактника в Гродно. Как сообщается в Telegram-канале Nexta, 1 июля сержант выпил большое количество таблеток и его не смогли спасти.
По данным канала
, гибели военнослужащего Гродненского гарнизона предшествовала ссора с девушкой. На следующий день после размолвки 20-летний парень выпил большую дозу лекарства (сообщается, то это была "Но-шпа") и вышел на улицу, где ему стало плохо. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи не смогли спасти солдата.
В Минобороны заявили, что поступок сержанта не связан с прохождением службы, пишет БелТА
. Инцидент произошел вне территории воинской части в неслужебное время. По информации правоохранительных органов, военнослужащий покончил жизнь самоубийством по причинам личного характера.
Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.