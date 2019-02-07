С 1 июля Беларусбанк уменьшил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. Теперь они составляют до 14,5% годовых.

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О том, что Беларусбанк снизил процентные ставки по кредитам на жилье, сообщили в пресс-службе банка. Новая ставка составляет 14,5% годовых и распространяется на кредиты, выдаваемые на условиях банка.

Также были снижены процентные ставки по кредитам на потребительские нужды и овердрафтным кредитам – на 0,5 – 1% в зависимости от вида займа.