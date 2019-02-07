Безлимит звонков во все сети для пользователей домашнего интернета МТС

МТС обновил линейку «ИКС» для пользователей домашнего интернета. Теперь в услугах «Х5» и «Х6» не осталось ограничений по объему трафика: к безлимитному домашнему и мобильному интернету добавился безлимит звонков во все сети.

Раньше безлимитные звонки во все сети действовали только 12 месяцев с момента подключения к линейке «ИКС» в рамках акции для новых абонентов. Сейчас пользователи услуг «Х5» и «Х6» получат безлимит звонков во все сети страны на все время пользования домашним интернетом МТС.

Кроме того, для абонентов, подключающих домашний интернет МТС впервые, действует акция : в течение первых 12 месяцев после подключения услуги «X5» и «X6» будут стоить 15 и 22 рубля в месяц соответственно. Стандартная стоимость младшей услуги линейки составляет 26,5 рублей, а старшей — 37 рублей.

Линейка «ИКС» состоит из двух услуг — «X5» и «X6», каждая из которых предоставляет доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с днем и до 200 Мбит/с ночью без ограничений по объему трафика. Обе услуги включают безлимит мобильного интернета и звонков во все сети за 5 рублей в месяц на все время пользования домашним интернетом МТС (для одного номера абонентам «Х5» и для двух номеров абонентам «Х6»). В стоимость услуги «Х6» также включены более 90 каналов МТС ТВ и лицензионный антивирус для ПК и смартфона Dr. Web.

Узнать подробнее про услуги линейки «ИКС» и проверить возможность подключения можно здесь