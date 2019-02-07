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02. 07. 2019

Белагропромбанк начал выпускать платежные кольца PayRing

Белагропромбанк совместно с технологической платежной компанией Visa начал выпуск платежных колец PayRing.

– Запуск в Беларуси платежных колец с NFC-технологией – еще один шаг к развитию безналичной экономики. Кольцо PayRing с платежной функцией удобно везде – не нужно доставать бумажник или смартфон, достаточно легкого движения рукой. Мы высоко ценим вклад команды Белагропромбанка в развитие бесконтактных платежей в Беларуси и всегда готовы поддержать прорывные инициативы. Слоган Белагропромбанка «традиции будущего» отражает философию нового продукта благодаря интеграции новейших платежных технологий в традиционное ювелирное украшение, – комментирует Светлана Чирва, региональный директор Visa в Украине и Молдове, и.о. регионального директора в Беларуси.
 
Кольцо PayRing работает по аналогии с бесконтактной карточкой, благодаря встроенному NFC-модулю особой компактной конфигурации. Оно всегда находится на руке, не боится влаги и нагрузок, с ним можно мыть руки, заниматься спортом и даже плавать. Кольца изготавливаются в различных размерах и дизайнерских решениях. 
 
– Кольцо выглядит стильно и респектабельно как на мужской, так и на женской руке, – сообщает операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова. – Оно остается в собственности клиента и даже после окончания срока действия его как карточки продолжает выполнять функцию ювелирного изделия.
 
Что касается платежной функции, то PayRing можно выпустить на срок действия 5 лет как к зарплатному, так и к личному счету. Особенно интересным решением может стать выпуск кольца для другого лица в качестве дополнительной карточки к своему счету.
 
– После того, как мы продемонстрировали кольцо на Visa Cashless Summit, очень много клиентов интересовалось именно этой опцией, – продолжает Анна Свистунова. – Думаю, что скоро обычного кольца уже будет недостаточно для предложения руки и сердца. Если в комплекте прилагается доступ к банковскому счету, то такое предложение выглядит более значительным.
 
Всего будет доступно три цвета колец: черный, белый и красный в самых ходовых размерах от 16 до 23. 

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