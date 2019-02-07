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02. 07. 2019

В Минске частично закроют выход со станции метро «Московская»

4 июля в Минске частично закроют один из выходов со станции метро «Московская». Как сообщается на сайте Минского метрополитена, выход из подземки будет ограничен до конца этого месяца.

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С 4 по 31 июля выход №4-1  со станции метро «Московская» будет наполовину закрыт. Это связано с тем, что там будет производиться ремонт парапета и облицовка стен пригласительной площадки.
 
 
В Минском метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

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