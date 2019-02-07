В Минске частично закроют выход со станции метро «Московская»

4 июля в Минске частично закроют один из выходов со станции метро «Московская». Как сообщается на сайте Минского метрополитена, выход из подземки будет ограничен до конца этого месяца.
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4 июля в Минске частично закроют один из выходов со станции метро «Московская». Как сообщается на сайте Минского метрополитена, выход из подземки будет ограничен до конца этого месяца.
- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.