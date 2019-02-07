В Минске частично закроют выход со станции метро «Московская»

4 июля в Минске частично закроют один из выходов со станции метро «Московская». Как сообщается на сайте Минского метрополитена, выход из подземки будет ограничен до конца этого месяца.

смотрите также Как будет работать минское метро 3 июля С 4 по 31 июля выход №4-1 со станции метро «Московская» будет наполовину закрыт. Это связано с тем, что там будет производиться ремонт парапета и облицовка стен пригласительной площадки. В Минском метрополитене принесли извинения пассажирам за временные неудобства. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby