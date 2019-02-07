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02. 07. 2019

В Слуцком районе председатель сельсовета незаконно снес 50 домов

Источник фото: УВД Миноблисполкома

В Слуцком районе на председателя Сорожского сельсовета завели два уголовных дела по факту превышения власти или служебных полномочий, сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько. Мужчину подозревают в незаконном сносе 50 пустующих домов – свое решение он не согласовал с их собственниками.

Председателя Сорожского сельсовета решил проблему благоустройства своеобразным способом: он принял решение снести несколько десятков пустующих домов на территории сельсовета, не заручившись согласием их собственников. Людей даже не уведомил, что их недвижимость собираются ликвидировать.
 
Люди, которые вернулись в родительский дом, они застали на его месте пустырь и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники ОБЭП Слуцкого РОВД провели проверку и установили, что председатель превысил свои служебные полномочия. его таким образом в деревне Сороги снесли около 50 домов. 
 
«Как показала проверка, собственники были только у двух домов. Установить это было просто, достаточно было обратиться в соответствующее кадастровое агентство.  Налоговая инспекция таким же образом ранее разыскала и уведомила граждан, что они не уплатили земельный налог. Те оплатили, значит собирались использовать доставшиеся в наследство дома. Что помешало точно таким же образом председателю сельсовета установить владельцев домов и связаться с ними для обсуждения вопроса о благоустройстве, теперь уже вопрос риторический», - отметили в УВД.
 
В отношении чиновника возбудили два уголовных дела.

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