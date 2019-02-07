Лукашенко: мы всегда готовы открыть двери для Армении

Встречаясь 2 июля во Дворце Независимости с президентом Армении Арменом Саркисяном, Александр Лукашенко заявил, что в отношении двух стран нет закрытых тем. «Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери», - заверил белорусский лидер своего армянского коллегу.

Александр Лукашенко предложил Армену Саркисяну задержаться на некоторое время в Беларуси, чтобы посмотреть то, что важно и полезно для Армении с точки зрения развития экономики, промышленности и сельского хозяйства. Он напомнил, что сотрудничество Беларуси и Армении начиналось фактически с нуля, и сегодняшний товарооборот в 50 млн долларов (в год) - неплохая динамика.

Несмотря на критику, которая иногда раздается с обеих сторон, сотрудничество Беларуси и Армении остается крепким и надежным. «Главное состоит в том, что мы с вами союзники, действуем с одинаковых позиций, у нас в принципе нет расхождений даже по международной повестке дня. В этом ключе мы всегда будем действовать», - подчеркнул президент.

Армен Саркисян поблагодарил Александра Лукашенко за приглашение посетить Беларусь и присутствовать на закрытии II Европейских игр, а также поделился впечатлениями от посещения Парка высоких технологий. «Мне очень понравилось, что Беларусь - впереди многих, что в Беларуси поняли: в будущем виртуальная реальность будет только дополнять», - отметил он.

После переговоров президенты Беларуси и Армении обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил коллеге сувениры II Европейских игр - панно из дуба с медальонами, символизирующими 15 видов спорта, эксклюзивный набор шоколада и лисенка Лесика. Армен Саркисян подарил белорусскому лидеру папирус с молитвой «Отче наш», который побывал в Иерусалиме.