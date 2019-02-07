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02. 07. 2019

В Беларуси ввели дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси постановлением правительства №442 от 1.07.2019 года введена дополнительная дифференциация тарифов на электроэнергию, потребляемую населением для бытовых целей, по временным периодам.

Двухзонная дифференциация тарифов на электричество, которая действовала ранее, стала трехзонной. Отныне в период максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) тариф рассчитывается с коэффициентом 1,8 к одноставочным тарифам, а во время минимальных (с 23:00 до 6:00) – с  коэффициентом 0,6. В остальное время (с 6:00 до 17:00) будет действовать тариф, рассчитанный с коэффициентом 0,7.
 
В правительстве отметили, что постановление вступило в силу с 1 июля. Нововведение будет способствовать переносу электропотребления из периода максимума нагрузки в ночное время суток, а также позволит сгладить вечерний максимум нагрузки энергосистемы, уверены в Совмине.

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