МАЗ с 2021 года будет использовать свои коробки передач

С 2021 года основным поставщиком коробок передач для мазовской автотехники должно стать совместное предприятие «Фаст-МАЗ», созданное ОАО «МАЗ» вместе с компанией Shaanxi Fast Gear. Об этом рассказал гендиректор белорусского автофлагмана Валерий Иванкович на церемонии закладки символического камня будущего завода.

«Сотрудничество с холдингом Weichai и входящей в него компанией Shaanxi Fast Gear позволит нам получить единого стратегического партнера в поставке силовых агрегатов, – убежден он. – Это поможет укрепить позиции МАЗа на традиционных рынках и успешно закрепиться на новых. Тесное взаимодействие белорусских и китайских специалистов уже позволило применять коробки передач Fast Gear на всех базовых моделях автомобилей».

По его словам, основной задачей для обеих компаний станет повышение продаж автотехники МАЗ с коробками передач Fast Gear. «Дружественная позиция китайских партнеров дает бесспорное преимущество коробок передач под брендом «Фаст-МАЗ» по сравнению с аналогами других производителей. В результате автотехника станет еще более конкурентной в странах СНГ и дальнего зарубежья», – считает глава ОАО «МАЗ».

Гендиректор Shaanxi Fast Gear Ян Цзяньбо в свою очередь очертил масштабы будущего производства: в год под брендом «Фаст-МАЗ» планируется выпускать и продавать 10 тысяч коробок передач. Годовой оборот должен составить 30 млн. долларов.

Завод по выпуску механических коробок передач построят к концу 2020 года в парке «Великий камень». Символический камень заложили в присутствии почетных гостей – министра промышленности Павла Утюпина, председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко, посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого и зампредседателя провинции Шэньси Чжао Ган.

Учредителями только что созданного ООО «Фаст-МАЗ» выступили ОАО «МАЗ» и компания Shaanxi Fast Gear. Финансировать будут вместе: 70% инвестирует китайская сторона, 30% – белорусская.

Под будущий завод выделен участок в 3,3 гектара на территории индустриального парка. Предприятие сможет выпускать 10 тысяч коробок передач в год при работе в одну смену. Если спрос будет высоким, объемы производства могут удвоить. Первая продукция появится как раз в начале 2021 года.

Создание совместного предприятия инициировал февральский визит министра промышленности Павла Утюпина в Китай. Тогда был подписан трехсторонний меморандум по созданию в «Великом камне» совместного предприятия для производства коробок передач Fast Gear. От обсуждений до запуска проекта прошло меньше полугода.

Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в свою очередь рассказал, что сейчас идут переговоры о создании субпарка в провинции Шэньси, откуда родом компания Shaanxi Fast Gear. «Мы надеемся, что стороны придут к договоренности и выйдут на завершающую стадию. Предполагается, что в нем будут представлены компании из этой провинции», – пояснил он.

Коробки передач Fast Gear с 2002 года применяются в белорусских грузовиках и автобусах. За все время МАЗ использовал в своих автомобилях около 40 тыс. коробок передач Fast Gear. Они показали себя надежными и конкурентоспособными в сравнении с продукцией других производителей.

Ранее МАЗ и холдинг Weichai построили под Минском завод по выпуску дизельных моторов. Проектная мощность – до 20 тыс. двигателей в год. Предприятие обеспечит потребности не только белорусского автопрома, но и сможет поставлять продукцию на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.