Незрячим людям Минска и Витебска стало легче передвигаться по городу

Минск и Витебск стали более дружественны к незрячим людям. Благодаря «Центру успешного человека», ОО БелТИЗ и бренду Volkswagen в Беларуси в этих городах появились первые озвученные маршруты.

Основная цель проекта, инициированного Volkswagen, — помощь незрячим и слабовидящим людям в адаптации в городском пространстве, создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью по зрению с использованием инновационных и технологичных разработок.

Пилотный маршрут пролегает в Минске по ул. Амураторская, затрагивая часть ул. М.Танка и проходит до торгового центра на ул. Кальварийская. Витебский маршрут начинается от ТЦСОН Железнодорожного района и ведет через ул. Кирова к административному зданию УП «Элект» ОО «БелТИЗ.

На важных общественных объектах этих улиц установлены специальные звуковые информаторы, входящие в состав специально разработанной в Беларуси навигационной системы «Крокі на гукі».

Сама система состоит из бесплатного мобильного приложения BuzzPoint и информатора, издающего при соединении с приложением на смартфоне звуковой сигнал, благодаря которому незрячий человек легче ориентируется в пространстве. При этом в приложении идет полное описание объекта и окружающего ландшафта, в котором находится на данный момент человек.

«Реализация озвученных маршрутов крайне важный шаг для Беларуси в вопросах создания безбарьерной среды. Для Volkswagen это уже не первый проект по поддержке незрячих и слабовидящих людей. В прошлом году проведенный нами «Турнир по интуитивному футболу Volkswagen CUP» собрал более 156 спортсменов с инвалидностью по зрению со всей республики» — рассказала на пресс-конференции Анна Тукаль, PR-менеджер группы Volkswagen в Беларуси.

При этом Анна отметила, что для проекта будет только плюсом, если подключатся и другие спонсоры, так как для масштабирования маршрутов и установки информаторов по всей республике должна быть проведена колоссальная работа.

Необходимо отметить, что многие организации настороженно отнеслись к установке таких информаторов на своих объектах, однако большинство все же идет навстречу и подключается к программе создания безбарьерной среды. Это дает надежду на то, что в скором будущем такие звуковые информаторы будут установлены на многих значимых объектах, и территория городского пространства, дружественная незрячим и слабовидящим людям, будет постоянно расширяться.

По словам Михаила Николаевича Антоненко, заместителя председателя ОО «БелТИЗ» и директора «Центра успешного человека», такие проекты являются не просто помощью, но и действительной поддержкой людей с инвалидностью.

«К сожалению, в Беларуси до толерантного общества нужно расти и расти. А вообще, честно говоря, толерантный это терпимый, а я не хотел бы, чтобы мы терпели друг друга. Важно идти к действительно инклюзивному обществу, в котором уважаются права и взгляды каждого человека».

Как работает система 1. BuzzPoint устанавливается на мобильный телефон. (Вся информация в смартфоне незрячего человека озвучивается благодаря специализированным программам). 2. За 50 метров до информатора мобильный телефон подает сигнал о том, что человек находится в зоне действия системы. Приложение BuzzPoint соединяется с информатором через bluetuth. 3. Приложение показывает список доступных точек, оснащенных информаторами. 4. В «Дополнительной информации» можно узнать больше об объекте и окружающем ландшафте, особенностях расположения: ступеньки, бордюры, количество дверей и многое другое. 5. Активизировав на мобильном телефоне необходимый объект, вы услышите звук информатора и определите правильность направления движения. Создание целых маршрутов, оснащенных навигационной звуковой системой, дают возможность незрячему человеку наиболее безопасно передвигаться в нужном направлении, ориентироваться в пространстве и безошибочно находить необходимые объекты на выбранном маршруте.