В ближайшие дни в Беларуси сохранится ветреная и прохладная погода

В пятницу и выходные в Беларуси сохранится ветреная и прохладная погода, сообщают синоптики. В связи с усилением ветра порывами до 15-20 м/с на 5 июня объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Белгидромета , завтра в Беларуси утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем во многих районах страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от 6 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13-19, по югу до 23. В субботу, 6 июля, преимущественно по северо-востоку Беларуси пройдут короткие дожди, днем местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый. Ночью будет 6-12 градусов, днем – 17-23, в северо-восточных районах ожидается не выше 14-16 градусов. В воскресенье, 7 июля, кратковременные дожди пройдут в большинстве районов, не исключены грозы. Ветер западной четверти умеренный. Ночью термометр покажет 8-15 градусов, днем – от 14 по северу до 25 по югу. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby