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04. 07. 2019

Сольный стендап концерт Ильи Соболева в Минске

Живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и бомбическое настроение – это то, чем Илья по праву заслужил звание одного из самых смешных комиков России. Когда говорят о современном юморе в России, то Илья Соболев – это одно из первых имён, приходящих на ум.

В 2018 году Илья вышел за рамки телевизора и покорил YouTube. На канале Ильи уже более 850 000 подписчиков, а видео комика постоянно находится в топах, ведь ролики собирают по 3 000 000 просмотров, а сам комик заслуженно стал героем выпуска «Новый русский юмор» шоу Юрия Дудя «ВДУДЬ». 
 
Юмор Ильи Соболева – это комедия для широкой аудитории. Это импровизация, покоряющая своей неожиданностью и уникальностью. Это рассуждения, где каждый может узнать себя и посмеяться вместе с комиком.
 
 
 
Резидент "Comedy Club", популярный блогер на "You Tube", ведущий и участник всем известных шоу на телеканале «ТНТ», крутой импровизатор и талантливый юморист - Ильи Соболева с большим концертом в Минске! 
 
Стоимость билетов: 38.00 - 83.00 руб.
Дополнительная информация по телефону: +375 29 520 00 00
Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by и www.kvitki.by  
Вход на мероприятие: 18+
 

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