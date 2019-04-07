Дети попробуют себя в 50 профессиях на семейном фестивале “Букидс”

20-21 июля в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в восьмой раз пройдет семейный фестиваль “Букидс”. На этот раз тема фестиваля, как и на прошедшем зимнем фестивале - Профессии. В эти дни каждый ребенок ощутит себя взрослым, ведь юным гостям заведут специальные трудовые книжки, с которыми они устроятся на работу. Заработанные деньги можно будет потратить в импровизированном магазине игрушек Funtastik.

В этот раз организаторы и партнеры мероприятия подготовили для юных минчан много интересных локаций и более 50 профессий. Спроектировать и построить первый дом с Новой Боровой, создать Ландшафтный арт-объект вместе с Мишкой Барни, пройти уроки финансовой грамотности и получить первую зарплату БСБ Банка, освоить столярное мастерство и научиться ухаживать за садом вместе с BOSCH, ощутить себя артистом Белгосцирка и даже на пару дней стать фермером с Растишкой, посадить яблоневый сад в импровизированном саду Bambolina. Многие дети мечтали замесить раствор и из кирпича построить стену, уложить плитку, прикрутить унитаз, - это возможно благодаря Керамин. Заправить автомобиль и узнать все о топливе на импровизированной заправке АЗС А-100, примерить бронежилет и стать инкассатором, получить первые водительские права Skoda, посидеть в кабине экскаватора - все это возможно сделать на Букидс.

На фестиваль приедут настоящие герои: пожарная машина с сотрудниками МЧС, машина скорой помощи на борту с врачами, машина ГАИ, военный автомобиль.

Для юных ученых создадут Научный город, где представят профессии: химик, биолог, физик, археолог, программист. Организаторы не забыли и маленьких модников - на площадке красоты дети освоят профессии визажиста, фотомодели, стилиста, швеи. Пчеловод, организатор пространства, декоратор, мороженщик - даже взрослым будет интересно участвовать в активностях фестиваля.

На театральной площадке пройдет более 15 спектаклей в двух категориях: для малышей до 3 лет и для детей постарше.

Для посетителей будет работать фермерский фудкорт с полезными продуктами, игровыми и разнообразными спортивными площадками, чтобы каждый член семьи нашёл себе занятие на фестивале.

“Каждый ребенок мечтал о какой-то профессии. Но не всегда у него была возможность узнать о ней больше, пообщаться с профессионалами и получить первый опыт. Наш фестиваль дает такую возможность и показывает юным исследователям огромные возможности этого мира”, - прокомментировала организатор фестиваля Букидс Татьяна Юзефович.

Вход для детей свободный.