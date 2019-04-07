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04. 07. 2019

В Скиделе пьяный водитель не пропустил BMW: пострадали три человека

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

В Скиделе пьяный водитель автомобиля Ford устроил серьезную аварию, в которой пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок. Подробности аварии сообщили представители ГАИ Гродненской области в социальных сетях.

Столкновение автомобилей Ford и BMW произошло около 21:00 в среду, 3 июля, на  пересечении улиц Октябрьской и Щеголева в Скиделе. Водитель Ford при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил второй автомобиль.
 
27-летняя девушка, которая управляла BMW, 4-летний пассажир этой же машины и 19-летняя пассажирка Ford получили травмы. Их доставили в больницу. В ГАИ уточнили, что после осмотра ребенка отпустили домой.
 
Водитель Ford, по предварительной информации, был пьян.
 

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