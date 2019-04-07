Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 16:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

В ДТП в Минской области пострадали три школьника

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Три школьника пострадали в авариях, которые случились 2 и 3 июля Молодечно, Узде и Смолевичском районе Минской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции, передает Телеграф.

Во второй половине дня 2 июля на дворовой территории по улице В.Гостинец в Молодечно водитель Peugeot 407 сбил 9-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу из-за здания электрощитовой. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы, был госпитализирован.
 
 
На месте происшествия в Молодечно
 
В одиннадцатом часу вечера 2 июля на улице Первомайской в Узле 33-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. Это произошло вне пешеходного перехода. Восьмиклассницу с закрытой ЧМТ и другими травмами положили в больницу.
 
 
На месте ДТП в Узде
 
В полдень 3 июля возле деревни Волма в Смолевичском районе житель Минска за рулем Renault Laguna столкнулся с попутным автомобилем Chrysler Town & Country. После столкновения обе машины съехали в кювет, а Chrysler еще и опрокинулся. 9-летнячя девочка, которая ехала на заднем сиденье минивэна, попала в больницу. В ГАИ уточнили, что она была пристегнута ремнем безопасности.
 

Последствия аварии в Смолевичском районе

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите причёску, как у Джека Воробья?!
- Капитана Джека Воробья.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.