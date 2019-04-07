В ДТП в Минской области пострадали три школьника

Три школьника пострадали в авариях, которые случились 2 и 3 июля Молодечно, Узде и Смолевичском районе Минской области. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции, передает Телеграф.

Во второй половине дня 2 июля на дворовой территории по улице В.Гостинец в Молодечно водитель Peugeot 407 сбил 9-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу из-за здания электрощитовой. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы, был госпитализирован.

На месте происшествия в Молодечно

В одиннадцатом часу вечера 2 июля на улице Первомайской в Узле 33-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. Это произошло вне пешеходного перехода. Восьмиклассницу с закрытой ЧМТ и другими травмами положили в больницу.

На месте ДТП в Узде

В полдень 3 июля возле деревни Волма в Смолевичском районе житель Минска за рулем Renault Laguna столкнулся с попутным автомобилем Chrysler Town & Country. После столкновения обе машины съехали в кювет, а Chrysler еще и опрокинулся. 9-летнячя девочка, которая ехала на заднем сиденье минивэна, попала в больницу. В ГАИ уточнили, что она была пристегнута ремнем безопасности.

Последствия аварии в Смолевичском районе