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04. 07. 2019

На дискотеке в Бобруйском районе парень зарезал мужчину

Источник фото: Следственный комитет

В прошлые выходные на дискотеке в агрогородке Телуша Бобруйского района зарезали 38-летнего мужчину, который повздорил с 18-летним местным жителем. Сейчас бобруйские следователи выясняют обстоятельства убийства сельчанина, возбуждено уголовное дело.

Трагическое происшествие случилось ночью 30 июня на дискотеке в Доме культуры в агрогородке Телуша. 38-летний мужчина находился там со своей компанией. В какой-то момент между ним и 18-летним местным жителем произошла ссора, в ходе которой молодой человек достал нож и нанес своему оппоненту четыре ножевых ранения.
 
Мужчина от полученных травм скончался на месте, а парень сбежал. Сотрудники милиции задержали подозреваемого в Бобруйске. Он уже дал признательные показания.
 
По данным Следственного комитета, в момент случившегося оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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