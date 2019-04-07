В Беларуси модернизируют систему поддержки предпринимательства

В течение трех месяцев в Беларуси начнет действовать новая система поддержки предпринимательства. Как сообщила сегодня директор департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок, готовится пакет документов, который будет регламентировать ее работу.

Новая система поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси будет определена комплексом документов – «от указа главы государства до всех необходимых подзаконных правовых актов», отметила Ирина Бабаченок.

По ее словам, эти документы будут направлены на модернизацию существующей системы, которая действует уже десять лет и перестала отвечать потребностям бизнеса в части содействия и предоставления бизнес-услуг.

Предполагается создание специализированной организации, которая будет курировать сферу поддержки МСП, внедрение сертификации бизнес-услуг по поддержке МСП. К системе также подключат крупные консалтинговые компании. Изменятся подходы и к бизнес-инкубаторам, пишет БелТА