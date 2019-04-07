Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 16:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

В Беларуси модернизируют систему поддержки предпринимательства

В течение трех месяцев в Беларуси начнет действовать новая система поддержки предпринимательства. Как сообщила сегодня директор департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок, готовится пакет документов, который будет регламентировать ее работу.

Новая система поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси будет определена комплексом документов – «от указа главы государства до всех необходимых подзаконных правовых актов», отметила Ирина Бабаченок.
 
По ее словам, эти документы будут направлены на модернизацию существующей системы, которая действует уже десять лет и перестала отвечать потребностям бизнеса в части содействия и предоставления бизнес-услуг.
 
Предполагается создание специализированной организации, которая будет курировать сферу поддержки МСП, внедрение сертификации бизнес-услуг по поддержке МСП. К системе также подключат крупные консалтинговые компании. Изменятся подходы и к бизнес-инкубаторам, пишет БелТА.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите причёску, как у Джека Воробья?!
- Капитана Джека Воробья.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.