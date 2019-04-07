Подросток тратил деньги с найденной банковской карточки на онлайн-игры

В Лельчицах 16-летний подросток тратил деньги с чужой банковской карточки, которую его мать нашла на улице, для покупок в онлайн-игре. Милиционеры вычислили несовершеннолетнего хакера, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Жительница Лельчиц нашла на улице банковскую карточку и передала ее своему 16-летнему сыну, чтобы тот отнес ее в банк. Однако парень решил сначала улучшить за чужой счет свой аккаунт в онлайн-игре, а на следующий день отдал карточку представителям банка, а те вернули ее хозяйке.

При этом данные карточки сохранились в личном кабинете парня в онлайн-игре, и он воспользоваться чужими деньгами еще несколько раз. Пока суммы оплаты были небольшими, действия подростка оставались незамеченными. Но вскоре, почувствовав безнаказанность, он решил совершить более существенную покупку. 38-летняя жительница Лельчиц заметила пропажу денег и обратилась в банк и милицию.

Подросток полностью осознал свою вину, а его семья возместила похищенные деньги. «Учитывая это и лояльное отношение к нему потерпевшей, уголовной ответственности парню удалось избежать. Но так бывает далеко не всегда», - отметили в УВД.