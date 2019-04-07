Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 17:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

На «Нафтан» начала поступать чистая российская нефть

«Полоцктранснефь Дружба» начала принимать для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» качественную российскую нефть. Грязное сырье было вытеснено по нефтепроводу Сургут - Полоцк обратно в Россию, о чем сообщает белорусский оператор «Дружбы».

смотрите также Беларусь обратится в суд, если Россия не возместит ущерб от грязной нефти
Вначале чистая российская нефть вместе с разделительным устройством поступила линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк», которая принадлежит ОАО «Полоцктранснефть Дружба». Специалисты проверили пробы сырья и пришли к выводу, что оно соответствует стандарту качества.
 
Затем по магистральному нефтепроводу Унеча - Полоцк-1 нефть начала поступать на «Нафтан». При этом грязная нефть из нефтепровода Унеча - Полоцк-1 вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут - Полоцк в Российскую Федерацию.
 
«Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча - Полоцк-2», - отметили представители «Полоцктранснефть Дружба».

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите причёску, как у Джека Воробья?!
- Капитана Джека Воробья.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.