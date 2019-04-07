На «Нафтан» начала поступать чистая российская нефть

«Полоцктранснефь Дружба» начала принимать для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» качественную российскую нефть. Грязное сырье было вытеснено по нефтепроводу Сургут - Полоцк обратно в Россию, о чем сообщает белорусский оператор «Дружбы».

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Вначале чистая российская нефть вместе с разделительным устройством поступила линейную производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк», которая принадлежит ОАО «Полоцктранснефть Дружба». Специалисты проверили пробы сырья и пришли к выводу, что оно соответствует стандарту качества.

Затем по магистральному нефтепроводу Унеча - Полоцк-1 нефть начала поступать на «Нафтан». При этом грязная нефть из нефтепровода Унеча - Полоцк-1 вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут - Полоцк в Российскую Федерацию.

«Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча - Полоцк-2», - отметили представители «Полоцктранснефть Дружба».