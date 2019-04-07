Подросток получил тяжелые травмы, катаясь в скейт-парке в Витебске

В понедельник, 1 июля, 16-летний подросток получил серьезные травмы, катаясь на велосипеде в скейт-парке рядом с Летним амфитеатром в Витебске. Парень находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает паблик «Это Витебск, детка».

По информации очевидцев, десятиклассник катался на горном велосипеде, зацепился за рампу в скейт-парке и упал. Он получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Витебские следователи проводят проверку по факту травмирования подростка. «Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных по периметру объекта, опрошены родственники юноши, опрашиваются очевидцы», - отметили в Следственном комитете.