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04. 07. 2019

Лукашенко: дружба с США входит в число приоритетов внешней политики Беларуси

Посольство США в Минске Источник фото: Sputnik

Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости и намекнул на возвращение послов, что будет способствовать возобновлению деятельности дипломатических представительств обеих стран.

В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что сегодня Александр Лукашенко направил поздравление президенту США Дональду Трампу и народу этой страны по случаю Дня Независимости. В нем белорусский лидер отметил, что одним из приоритетов внешней политики Беларуси является поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном.
 
«Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», - говорится в поздравлении.
 
Ранее Телеграф сообщал, что в середине июня Дональд Трамп вновь продлил односторонние санкции против Александра Лукашенко и некоторых белорусских чиновников, которые были введены в 2006 году. До этого власти Беларуси отменили ограничение на число американских дипломатов в Минске. Однако в министерстве иностранных дел не исключают, что возвращение дипломатов США может занять годы.

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