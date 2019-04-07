Audi представляет новую топ-модель SQ8 TDI

Компания Audi представляет новую спортивную топ-модель семейства «Q». Купе-кроссовер SQ8 TDI оснащен мощным 8-цилиндровым турбодизелем, который позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч (ограничена электроникой). Средний расход топлива в цикле WLTP составляет всего 7,8 литра на 100 километров пути. Поставки новой модели европейским дилерам начнутся в конце лета 2019 года, дата появления автомобиля на дорогах Беларуси пока уточняется. Стартовая цена в Германии: 102.900 евро.

Двигатель V8 4.0 TDI, который устанавливается на Audi SQ8 TDI, является самым мощным турбодизелем на европейском рынке. Его максимальная мощность составляет 435 л.с., а максимальный крутящий момент в 900 Нм достигается в диапазоне 1250-3250 об/мин. Двигатель скомпонован с 8-диапазонной автоматической коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro.

Отличительная особенность данного мотора – дополнительный электрический компрессор EPC, который помогает двум турбонагнетателям обеспечить необходимую тягу с самых низких оборотов двигателя. Компрессор EPC работает от 48-вольтовой бортовой электросистемы – она является основой для умеренной гибридной системы MHEV, которая рекуперирует энергию торможения для подзарядки своей литий-ионной батареи. В условиях реальной эксплуатации технология MHEV позволяет экономить до 0,5 литра топлива на 100 километров пути.

Audi SQ8 TDI стандартно оснащается системой Audi drive select dynamic со спортивной адаптивной пневмоподвеской, которая позволяет изменять дорожный просвет в диапазоне 90 мм. В списке опций, доступных для новой модели: задний межколесный спортивный дифференциал, полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной устойчивости с электроприводом.

Audi SQ8 TDI отличается эффектным спортивным дизайном с акцентами, разработанными специально для этой модели. Восьмиугольная радиаторная решетка Singleframe декорирована двойными вертикальными прутьями в обрамлении крупной рамки в матовом серебристом цвете. В этом же цвете выполнены нижние накладки на переднем и заднем бампере. Выхлопная система в S-дизайне, расширители колесных арок, литые диски R21 и светодиодные фары также входят в список стандартного оснащения. В качестве опций для модели доступна светотехника HD matrix LED и 22-дюймовые литые диски.

Интерьер Audi SQ8 TDI выполнен в темных тонах. Стандартные спортивные сиденья украшены тиснением «S» и контрастной прострочкой. В качестве опции можно заказать сиденья S-sport с интегрированными подголовниками, более развитой боковой поддержкой, вентиляцией и функцией массажа. На выбор доступны декоративные вставки салона из матового алюминия, карбона или дуба.

В стандартное оснащение также входит виртуальная панель приборов Audi virtual cockpit с особой спортивной графикой. На центральной консоли – два крупных сенсорных дисплея мультимедийной системы и климат-контроля. Мультимедийная система MMI navigation plus с системой LTE Advanced обеспечивает высокоскоростной доступ к различным сервисам Audi connect и адаптивную навигацию, которая запоминает предпочтения водителя.

Кроме того, компания Audi постепенно внедряет в Европе системы Car-to-X, которые повышают комфорт движения в городах и на трассах. Помимо распознавания знаков и опасных ситуаций, новая система умеет взаимодействовать с дорожной инфраструктурой – к примеру, подсказывать водителю оптимальную скорость для движения в «зеленой волне» или показывать обратный отсчет времени, оставшегося до включения «зеленого света» на перекрестке.