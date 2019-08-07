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08. 07. 2019

Михаил Грабовский стал спортивным директором «Динамо»

Михаил Грабовский Источник фото: hcdinamo.by

Михаил Грабовский назначен спортивным директором хоккейного клуба «Динамо-Минск». Он также будет совмещать обязанности ассистента главного тренера, о чем стало известно на пресс-конференции перед стартом предсезонки.

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков сообщил, что Михаил Грабовский будет совмещать обязанности ассистента главного тренера и спортивного директора клуба. Он уверен, что назначение опытного белорусского игрока поможет «динамовцам» добиться серьезного прогресса в будущем сезоне.
 
Стало известно, на какой срок были заключены контракты с Крейгом Вудкрофтом, который занимает пост главного тренера команды, и Михаилом Грабовским. По словам Дмитрия Баскова, соглашение подписано на два года с каждым.
 
 

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