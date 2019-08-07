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08. 07. 2019

«Белэнерго» объяснило, как применяются новые тарифы на электричество

В «Белэнерго» объяснили, как воспользоваться трехзонной дифференциацией тарифов на электроэнергию, потребляемую населением для бытовых целей, которая начала действовать в Беларуси с 1 июля.

смотрите также В Беларуси ввели дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию
Чтобы перейти на расчеты по тарифам, дифференцированным по временным периодам, нужно обратиться в энергоснабжающую организацию и написать соответствующее заявление. Нужно, чтобы в вашем доме (квартире) был установлен многотарифный электронный прибор учета электроэнергии.
 
Дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электрическую энергию для населения введена в республике с 1 июля постановлением правительства от 01.07.2019 № 442. «Население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и снизить платежи за электроэнергию», - отметили в «Белэнерго».
 
Для жилых домов (квартир), оборудованных электрическими плитами:
 
  • на период минимальных нагрузок  (с 23:00 до 6:00) - 0,0890 руб. за 1 кВт∙ч
  • на период максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) -  0,2671 руб. за 1 кВт∙ч
  • в остальное времени суток (с 6:00 до 17:00)  - 0,1039 руб. за 1 кВт∙ч
 
Для жилых домов (квартир) без электрических плит:
 
  • на период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00)  - 0,1048 руб. за 1 кВт∙ч
  • на период максимальных нагрузок (с 17:00 до 23:00) - 0,3143 руб. за 1 кВт∙ч
  • в остальное времени суток (с 6:00 до 17:00) - 0,1222 руб. за 1 кВт∙ч
 
В выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок. 
 
Подробнее о тарифах для физлиц на тепловую и электрическую энергию можно узнать здесь.

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