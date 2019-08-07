В Гомеле на пожаре спасли двух братьев и эвакуировали их соседей

В Гомеле из горящей квартиры в двухэтажном жилом доме по улице Чонгарской Дивизии спасли двух нетрезвых братьев и эвакуировали их соседей. Пожар произошел во второй половине дня в воскресенье, 7 июля, сообщает Гомельское областное управление МЧС.

Спасатели получили сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на первом этаже дома по улице Чонгарской Дивизии в 16:38 и сразу же выехали на помощь. В квартире проживали сыновья хозяйки, 1982 и 1988 годов рождения, безработные, злоупотребляющие спиртными напитками. Сама женщина живет не здесь.

Работники МЧС через окно спасли мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, а также эвакуировали трех человек, в том числе ребенка, со второго этажа. Старшему брату медицинская помощь не понадобилась, а младшего с ожогом 1,2,3 степени (2% тела) обеих голеней стоп госпитализировали в больницу.

В МЧС предполагают, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении.