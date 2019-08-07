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08. 07. 2019

В Полоцке пенсионер убил и закопал 77-летнего собутыльника

Источник фото: Следственный комитет

В Полоцке сотрудники милиции задержали 70-летнего горожанина по подозрению в совершении убийства. По данным следствия, пенсионер убил 77-летнего собутыльника и закопал его тело во дворе.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, вечером 26 июня в милицию обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что 5 мая ее сожитель ушел из дома и до сих пор неизвестно, где он находится. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело 77-летнего мужчины во дворе дома 70-летнего жителя Полоцка, который впоследствии был задержан.
 
Оказалось, что днем 16 мая мужчины  распивали спиртное в доме подозреваемого. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин убил 77-летнего гостя. Тело знакомого спустя некоторое время он закопал во дворе.
 
Возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого. Расследование продолжается.

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