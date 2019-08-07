Младенец, которого пыталась убить мать, умер в минской больнице

Десятимесячный мальчик, которого пыталась убить его собственная мать, умер в одной из столичных больниц. 34-летняя женщина проходит психолого-психиатрическую экспертизу, о чем сообщили в Следственном комитете.
Как сообщалось ранее, 17 июня в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая средь бела дня во дворе дома на улице Мазурова попыталась убить 10-месячного сына
. Она нанесла мальчику тяжкие травмы, но не довела свой умысел до конца, так как ей помешал отец ребенка.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего. Ее задержали и отправили в РНПЦ психического здоровья для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Малыша в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь две недели, но оказались бессильны. 29 июня ребенок умер.