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08. 07. 2019

Младенец, которого пыталась убить мать, умер в минской больнице

Десятимесячный мальчик, которого пыталась убить его собственная мать, умер в одной из столичных больниц. 34-летняя женщина проходит психолого-психиатрическую экспертизу, о чем сообщили в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, 17 июня в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая средь бела дня во дворе дома на улице Мазурова попыталась убить 10-месячного сына. Она нанесла мальчику тяжкие травмы, но не довела свой умысел до конца, так как ей помешал отец ребенка.
 
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего. Ее задержали и отправили в РНПЦ психического здоровья для проведения психолого-психиатрической экспертизы. 
 
Малыша в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь две недели, но оказались бессильны. 29 июня ребенок умер. 

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