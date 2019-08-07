Младенец, которого пыталась убить мать, умер в минской больнице

Десятимесячный мальчик, которого пыталась убить его собственная мать, умер в одной из столичных больниц. 34-летняя женщина проходит психолого-психиатрическую экспертизу, о чем сообщили в Следственном комитете.

попыталась убить 10-месячного сына. Она нанесла мальчику тяжкие травмы, но не довела свой умысел до конца, так как ей помешал отец ребенка. Как сообщалось ранее, 17 июня в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая средь бела дня во дворе дома на улице Мазурова. Она нанесла мальчику тяжкие травмы, но не довела свой умысел до конца, так как ей помешал отец ребенка.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего. Ее задержали и отправили в РНПЦ психического здоровья для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Малыша в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь две недели, но оказались бессильны. 29 июня ребенок умер.