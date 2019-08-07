Пьяный водитель вез группу пассажиров из Львова в Брест

Ночью на белорусско-украинской границе был задержан водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter, который в пьяном состоянии вез туристов из Львова в Брест. У мужчины выявили 2,7 промилле алкоголя, сообщает УВД Брестского облисполкома.

В четвертом часу ночи сотрудники ГАИ получили сообщение, что водитель, осуществляющий трансфер из аэропорта Львова в Брест, управляет микроавтобусом в состоянии алкогольного опьянения. Звонок поступил от одного из пассажиров (в этой машине в качестве пассажиров ехали трое взрослых и четверо детей), которые проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Томашовка».

Прибывшие сотрудники ГАИ застали водителя спящим в комнате для задержанных, куда его отправили сотрудники пункта пропуска. 54-летний брестчанин был пьян – у него выявили 2,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На нарушителя составили протокол, ему грозит крупный штраф (50-100 базовых величин) и лишение водительких прав на 3 года. Микроавтобус отправили на штрафстоянку.