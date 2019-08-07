На этой неделе в Беларуси будет дождливо и прохладно

На этой неделе в Беларуси ожидается дождливая и прохладная погода, сообщают синоптики. Температура воздуха будет на 3-6 градусов ниже климатической нормы. Дождей станет меньше лишь к выходным.

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По данным Белгидромета , завтра в большинстве районов Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов, днем – 15-21 градус.

10 и 11 июля дожди пройдут на большей части страны. Днем в среду в некоторых районах могут прогреметь грозы, температура воздуха будет не выше 14-20 градусов. В четверг ночью будет 8-13 градусов, днем – от 15 до 22. Грозовые явления возможны местами по востоку.

В пятницу, 12 июля, кратковременные дожди пройдут уже местами по Беларуси. Ночью термометр покажет от 5 до 12 градусов, днем будет 13-20 градусов, лишь местами по юго-западу страны воздух прогреется до 22 градусов.