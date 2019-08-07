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08. 07. 2019

Лукашенко согласился на предложение Зеленского о встрече в Минске

Источник фото: Президент Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко абсолютно поддерживает предложение Владимира Зеленского об организации встречи с Владимиром Путиным в Минске, в ходе которой планируется обсудить пути урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в официальном сообщении по поводу заявления президента Украины, опубликованном на сайте белорусского лидера.

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Пресс-служба подчеркивает, что «ничего нового в политике президента Беларуси, в его отношении к конфликту в Украине нет», и Александр Лукашенко абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Там отметили неизменность позиции Александра Лукашенко, которая заключается в том, что «нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало».
 
Что касается озвученных предложений по участникам встречи, Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил, что «эту проблему должны решить три славянских народа», а не европейцы или американцы. Однако в Минске согласны на участие представителей других государств, если  Украина на этом настаивает и решить проблему в нынешнем формате не получается.
 
«Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил - без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы», - отмечается в сообщении.
 
Также в пресс-службе Лукашенко прокомментировали место проведения встречи: «Война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров».

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