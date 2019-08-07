Фестиваль «Дети и Будущее 21VEK»: шоу талантов, Фиксики и развлечения для всей семьи

13 июля в Лошицком парке пройдет благотворительный детский фестиваль «Дети и Будущее, 21 век». Вход на мероприятие свободный.

«Дети и Будущее 21VEK» — мероприятие для всей семьи, на котором родители смогут без лишних затрат провести субботний досуг со своими детьми, посмотреть выступления на главной сцене, перекусить на фудкорте и принять участие в развлекательных активностях.

Главным событием фестиваля будет концерт, который даст возможность детям, в том числе из инклюзивных творческих коллективов, выступить перед большой аудиторией и продемонстрировать свои таланты.

Инициаторами создания фестиваля стали компании «Анбрейкбл» и «Дракон и Феникс», известные как организаторы крупнейших концертных проектов в Беларуси.

«В благотворительной деятельности каждый обращается к тому, что кажется ему наиболее важным. Для нашей компании это работа с детьми, которые нуждаются в помощи и поддержке. В рамках проекта «Дети и Будущее 21VEK» мы решили совместить благотворительность с основным направлением нашей деятельности и организовать фестиваль, создающий универсальную площадку, которая объединит детей вне зависимости от их особенностей развития и даст каждому возможность проявить себя. Мы планируем превратить этот фестиваль в ежегодное мероприятие и будем рады, если в дальнейшем к нашей инициативе присоединятся и другие компании » — рассказывает генеральный директор «Дракон и Феникс» Андрей Алексеев.

Фестиваль «Дети и Будущее 21VEK» даст возможность детям с особенностями развития почувствовать себя хозяевами сцены, получить аплодисменты зрителей и поделиться с окружающими своим восприятием мира. В концерте примет участие центр развития и моды «Голден Кидс», музыкальная инклюзивная студия «Вясёлка» и другие детские коллективы. Также на территории фестиваля дети смогут провести время в игровой зоне от UNICEF.

«Работая более 20 лет с концертными проектами, мы отлично понимаем, насколько важна для творческого человека отдача аудитории. Так как никто не сравнится в количестве творческой энергии с детьми, мы рады предоставить им площадку для того, чтобы показать свой талант публике. Важно понимать, что вклад каждого человека в сегодняшний день определяет то, каким будет завтра. Из этого и возникла идея создания фестиваля» — говорит генеральный директор «Анбрейкбл» Александр Манышев.

На одной сцене с детскими коллективами выступят хорошо знакомые всем Фиксики, которые привезут с собой «Фикси-шоу» – спектакль-приключение, где каждый зритель становится его участником. Артисты приедут в Минск с радиоуправляемыми моделями и надувным реквизитом, уникальными декорациями и костюмами, созданными на 3D-принтере, благодаря чему актеры выглядят точь-в-точь как их мультяшные прототипы.

В атмосфере всеобщего веселья дети и их родители получат море удовольствия, раскроют свои творческие способности и смогут завести новых друзей.

Фестиваль пройдет в Лошицком парке 13 июля с 14:00 до 18:00. Вход свободный.

Организаторы мероприятия: ООО «Дракон и Феникс» и ООО «Анбрейкбл», при поддержке UNICEF.