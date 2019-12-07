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12. 07. 2019

15-летний гимназист умер во время игры в футбол в Молодечно

Трагическое происшествие случилось 10 июля в Молодечно: во время игры в футбол скончался 15-летний школьник. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка.

15-летний гимназист играл с друзьями в футбол, как внезапно ему стало плохо. Об этом сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на одноклассников мальчика и отдел образования Молодечненского райисполкома.
 
По словам школьников, год назад у их товарища во время игры в футбол произошел похожий приступ. Тогда подростка реанимировали, некоторое время он пробыл в коме и вышел из нее без осложнений. В этот раз спасти гимназиста не удалось.
 
По факту смерти подростка следственными органами проводится проверка. 

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