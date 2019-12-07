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12. 07. 2019

В Витебске женщина устроила дебош в церкви и совершила массовое ДТП

В Витебске 35-летняя женщина, приехавшая из Москвы, устроила дебош в церкви и совершила массовую аварию, разбив четыре автомобиля. Инцидент произошел во второй половине дня 11 июля, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В этот день россиянка находилась в церкви по проспекту Черняховского. В какой-то момент она набросилась без причины на одну из прихожанок и избила ее. После этого женщина села в свой Nissan Qashqai и устроила массовое ДТП на Московском проспекте, в котором повреждения получили четыре автомобиля. К счастью, никто не пострадал.
 
Правоохранители задержали 35-летнюю жительницу Москвы. Во время задержания она вела себя неадекватно, поэтому ее передали медикам для оказания помощи и оценки психического состояния.

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