В Витебске женщина устроила дебош в церкви и совершила массовое ДТП

В Витебске 35-летняя женщина, приехавшая из Москвы, устроила дебош в церкви и совершила массовую аварию, разбив четыре автомобиля. Инцидент произошел во второй половине дня 11 июля, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В этот день россиянка находилась в церкви по проспекту Черняховского. В какой-то момент она набросилась без причины на одну из прихожанок и избила ее. После этого женщина села в свой Nissan Qashqai и устроила массовое ДТП на Московском проспекте, в котором повреждения получили четыре автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители задержали 35-летнюю жительницу Москвы. Во время задержания она вела себя неадекватно, поэтому ее передали медикам для оказания помощи и оценки психического состояния.