На 56-м году жизни скончался белорусский тренер Шумидуб

Минувшей ночью скончался известный хоккеист, голкипер национальной сборной и тренер Александр Шумидуб. Ему было 55 лет. Трагическое известие сообщили в Федерации хоккея Беларуси.
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Минувшей ночью скончался известный хоккеист, голкипер национальной сборной и тренер Александр Шумидуб. Ему было 55 лет. Трагическое известие сообщили в Федерации хоккея Беларуси.
Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".