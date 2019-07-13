Лента RSS
Подписаться на ленту
13 июля 2019, суббота, 14:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
13. 07. 2019

На 56-м году жизни скончался белорусский тренер Шумидуб

Александр Шумидуб

Минувшей ночью скончался известный хоккеист, голкипер национальной сборной и тренер Александр Шумидуб. Ему было 55 лет. Трагическое известие сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

«Сегодня у белорусского хоккея очень печальный день. Наша вратарская школа потеряла специалиста, который очень многое сделал для ее развития», - отметил  председатель ФХБ Геннадий Савилов.
 
Во время карьеры хоккеиста Александр Шумидуб был признан лучшим игроком Беларуси, становился призером юношеского чемпионата Европы и выиграл весь комплект наград внутреннего первенства. После работал тренером вратарей и основал в Гомеле школу голкиперов.
 
В ФХБ добавили, что о месте и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

Это Интересно
Хоккей
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.