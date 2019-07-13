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13. 07. 2019

В Беларуси подорожало оформление билетов в кассах ж/д вокзалов

В Беларуси с 13 июля повышаются тарифы на некоторые услуги железнодорожных вокзалов, в том числе оформление билетов на проезд. Как заявили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли, подписавшего соответствующее постановление, тарифы на ряд услуг железнодорожных терминалов увеличены на 20-36%.

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В соответствии с постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли №50 от 17.06.2019 года, которое вступило в законную силу сегодня, железнодорожные вокзалы повысили тарифы на ряд своих услуг на 20-36,4%. Подорожало оформление билетов на проезд и их переоформление в день отправления, а также бронирование мест, оформление возврата платежей за неиспользованный билет или перевозочный документ на багаж/грузобагаж.
 
Например, оформление билета на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий теперь стоит на 4 копейки дороже, на проезд в международных поездах – на 10-15 копеек.
 
В МАРТ пояснили, что такое решение было принято с целью повышения окупаемости и сокращения убыточности этих услуг, пишет БелТА. «Доходы от их оказания не возмещают соответствующие расходы», - добавили там.
 
При этом пассажиры могут сами оформить билет на поезда региональных линий через интернет с помощью банковской карточки. Стоимость такого оформления, как отмечается в постановлении, останется без изменений и составит 24 копейки за билет на поезд региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, 78 копеек - за билет на поезд международных линий.

 

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