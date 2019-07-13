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13. 07. 2019

Под Мозырем погибла женщина, которую пьяный водитель катал на капоте

Источник фото: СК РБ

В Мозырском районе 36-летняя женщина решила прокатиться на капоте автомобиля BMW, но не удержалась и свалилась прямо под колеса. От полученных травм она погибла на месте.

Происшествие случилось около шести часов вечера 12 июля в деревне Скрыгалов Мозырского района. Компания решила прокатиться на автомобиле BMW X5, причем 36-летняя женщина села на капот. За рулем находился 29-летний мужчина, который был пьян.
 
Когда машина начала движение, женщина оказалась прямо под колесами. Получив тяжелые травмы, она умерла. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.
 
«Гомельская правда» со ссылкой на Мозырский райотдел Следственного комитета сообщает, что ранее этот мужчина попадался правоохранителям во время вождения в состоянии алкогольного опьянения.

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