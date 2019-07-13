Под Мозырем погибла женщина, которую пьяный водитель катал на капоте

В Мозырском районе 36-летняя женщина решила прокатиться на капоте автомобиля BMW, но не удержалась и свалилась прямо под колеса. От полученных травм она погибла на месте.
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В Мозырском районе 36-летняя женщина решила прокатиться на капоте автомобиля BMW, но не удержалась и свалилась прямо под колеса. От полученных травм она погибла на месте.
Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на "Ретро FM".