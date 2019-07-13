Копьеметатель Алексей Котковец взял бронзу на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

Белорус Алексей Котковец стал бронзовым призером чемпионата Европы среди молодежи по легкой атлетике в метании копья. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

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13 июля в шведском Евле набирает обороты молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (U23). Сегодня четвертую медаль для белорусской команды завоевал 21-летний копьеметатеть Алексей Котковец.

Во втором выходе в сектор он отправил снаряд на 80.31, обеспечив себе бронзу молодежного чемпионата Европы. Напомним, что в квалификацинном этапе Алексей установил национальный рекорд среди молодежи в метании копья – 82.46. Котковец на 1 см улучшил свой же собственный рекорд, установленный в Шаморине (Словакия) на Кубке Европы по метаниям в марте этого года.

Серебро чемпионата отправилось в Румынию вместе с Александру Новак. Его результат – 81.75. А победителем с новым рекордом чемпионата и национальным молодежных рекордом – 84.97 – стал представитель Польши Циприян Мржиглод.