В Беларуси турфирмы начали брать плату за подбор туров

Некоторые белорусские турфирмы начали брать с обратившихся к ним людей плату за подбор туров, чтобы те не изматывали менеджеров, а затем приобретали путевку в другом месте. Об этом сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций.

Одно из минских турагентств разместило следующее объявление для туристов:

«Мы не инфолиния и не консультационный центр, и мы не можем подбирать варианты отдыха для тех, кто не планирует продолжать работать именно с нами. Поэтому с 1 июля 2019 года подбор тура для тех, кто с нами еще не отдыхал, платный — 50 рублей. В случае оформления тура эти деньги будут включены в стоимость, а если вы купите в другом месте предложенный нами вариант, будут потрачены на успокоительное для менеджера».

Руководитель «Райдо» Ольга Михайловская объясняет, что с отменой лицензирования в сфере туристического бизнеса появилось много фирм, которые в погоне за клиентами начали подбирать туры бесплатно, а также делать «безумные скидки». Это, по ее словам, приводит к падению качества оказываемых услуг.

«Клиенты стали вести себя следующим образом: подбирать тур в одном агентстве (там, где работают опытные, профессиональные менеджеры), а покупать там, где дают большую скидку. В результате настоящие профессионалы теряют свои деньги, работая бесплатно», - утверждает она.

Директор турфирмы считает, что если к их инициативе присоединится несколько сотен агентств, ситуация нормализуется, и те, кто сегодня дают огромные скидки и не берут платы за подбор тура, «захлебнутся либо успокоятся».

На сайте Республиканского союза туристических организаций развернулась горячая дискуссия по поводу введения платы за подбор туров. Представители туристического бизнеса выступили «за», а граждане по вторую сторону баррикад уверены, что если турфирмы начнут размещать на своих сайтах объявления с реальными ценами, человек выберет дома и пойдет туда, где ему подошло, и не будет никаких «праздношатающихся».