В Минске открылся лагерь, в котором детей-сирот учат IT

С 13 по 21 июля на базе гостиничного комплекса “Алмаз” в Минске проходит проект YOU CAN — образовательный IT-лагерь для детей-сирот со всей страны. 70 юных белорусов в возрасте от 13 до 16 лет приехали в столицу, чтобы получить базовые знания в программировании и около смежных науках. Преподаватели обещают, что к концу смены участники IT-лагеря разработают проекты мобильных приложений и сайтов, которые будут решать основные задачи целей устойчивого развития ООН.

Пилотная версия проекта YOU CAN прошла в прошлом году в Брестской области. В 2019 его создатели решили не останавливаться и провести IT-лагерь во 2 раз. Благодаря информационной поддержке Министерства образования Республики Беларусь, тестовое задание на выявление самых замотивированных детей было распространено по всем специализированным учреждениям. Поэтому участниками 2 сезона стали ребята из всех областей нашей страны.

— Очень часто дети-сироты считают, что их будущее определено только колледжами или профессиями, вообще не требующими никакого образования. Причиной этому может быть и сложная жизненная ситуация, в которой они оказались и окружение, в котором они растут, — рассказывает Катерина Бриль, руководитель проекта YOU CAN. — Нашим лагерем мы хотим не только познакомить детей со сферой IT, но и убедить каждого ребенка, что в этом мире можно достичь любых целей и реализовать себя в любой профессии. А главное, что для этого необходимо — это поверить в мечту и сказать себе: “Ты можешь!”

В рамках 9-дневной учебной программы юные белорусы познакомятся с программированием, веб-маркетингом и веб-дизайном, интернет-журналистикой, SEO, SMM и бизнес-планированием в сфере IT. Преподаватели проекта отмечают, что за такой короткий срок полноценно обучить детей сложным “университетским” дисциплинам невозможно. Поэтому основная задача курса — охватить все актуальные направления IT-сферы и дать детям общее понимание каждой из них. Чтобы этот процесс был эффективным, в лагере работает психолог-профориентолог. Он помогает определить наиболее подходящее направление для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями.

Но на занятиях в учебных классах программа лагеря не заканчивается. Каждый день в гости к ребятам будут приходить директора и руководители отделов крупных белорусских компаний. Кроме этого, для детей предусмотрены экскурсии в офисы разработчиков компьютерных игр и специалистов в интернет-коммуникации. В свободное время участники проекта смогут вместе с шеф-поваром научиться готовить суши или собрать конструктор размером с человеческий рост, затем попробовать себя в роли визажиста или отправится в джип-тур по бездорожью.

Команда организаторов проекта YOU CAN планирует вернуться с третьим сезоном уже на зимних каникулах. В планах на будущее — строительство собственного образовательного кампуса, где обучать детей программированию можно будет ежесезонно.