Макей: одна из главных задач МИД - продвижение белорусских товаров и услуг

Внешнеэкономическая деятельность является одной из важнейших задач министерства иностранных дел, заявил руководитель ведомства Владимир Макей сегодня на открытии семинара руководителей диппредставительств и консульских учреждений в Академии управления при президенте Беларуси.

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Владимир Макей отметил важность внешнеэкономического вектора в работе посольств в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках, пишет БелТА . Он признал, что за год ситуация на внешнеторговом фронте не стала проще и существуют определенные проблемы, выполнение которых входит в сферу ответственности МИД и загранучреждений.

«Главная наша задача - это продвижение белорусских товаров и услуг на внешние рынки», - подчеркнул министр иностранных дел, пишет белта.

Это осложняется тем, что во всех регионах ведется жесткая и бескомпромиссная борьба за рынки сбыта и сферы экономического влияния. И в подобных условиях требования к работе посольств и важность их вклада в реагирование на внешние вызовы будет повышаться.