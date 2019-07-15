Лукашенко отправится в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

Александр Лукашенко отправится в Санкт-Петербург, где встретится с Владимиром Путиным и примет участие в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России. Рабочий визит президента в Российскую Федерацию пройдет 17 и 18 июля.

Программой визита запланировано, что 17 июля Александр Лукашенко встретится в неформальной обстановке с российским коллегой Владимиром Путиным. На следующий день в Санкт-Петербурге пройдет VI Форум регионов Беларуси и России, в котором примут участие главы государств.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что стороны обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества и ряд других вопросов.

Сегодня также стало известно, что Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Зеленского посетить Житомир, где осенью состоится II Форум регионов Беларуси и Украины