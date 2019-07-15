20-летний водитель погиб при опрокидывании Opel в Островецком районе

В ночь с 13 на 14 июля в Островецком район погиб 20-летний житель поселка Гудогай, который за рулем легкового автомобиля вылетел в кювет. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП с трагическим концом произошло около двух часов ночи 14 июля на автодороге Лоша – Рымуни. 20-летний водитель Opel Vectra на закруглении дороги потерял управление и съехал кювет. Там транспортное средство опрокинулось.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, он погиб. На пассажирском сидении находился 19-летний приятель водителя. Он пристегнулся и остался жив. По факту аварии проводится проверка.