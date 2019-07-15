Беларусь перестанет быть страной пиратского софта к 2030 году

В Беларуси к 2030 году практически исчезнет пиратский софт. Объем теневого сектора снизится до 10 млн. долларов, тогда как официальный рынок вырастет в полтора-два раза. Такой прогноз сделал белорусский офис известной CRM-системы Битрикс24.

Пока нелегальное программное обеспечение сохраняет позиции. По разным данным, Беларусь входит в тройку стран среди стран Центральной и Восточной Европы по доле используемого «пиратского» софта. Свыше 80% всего ПО используется белорусами без получения лицензии. Однако в последнее время доля теневого сектора снижается – примерно на 1% в год. Одни пользователи привыкают платить за софт, другие – выбирают бесплатные аналоги.

Эксперты оценивают белорусский рынок нелегального софта в $50-60 млн. Для сравнения, в соседней России он достигает $1,29 млрд., в Украине – $108 млн., в Казахстане – $62 млн.

«Киберпиратство в Беларуси постепенно ослабевает. Если динамика сохранится, то стоимость всего нелегального софта к 2030 году снизится до $10 млн., и это будет несопоставимо с объемом официального рынка. Тогда можно будет сказать, что завершится эпоха пиратского ПО, – считает директор белорусского офиса «1С-Битрикс» Полина Ганкович. – Тренд стимулирует уровень зрелости белорусов, которые все чаще выбирают легальный софт с техподдержкой и не хотят рисковать понапрасну. Кроме того, в Беларуси принят в первом чтении новый закон о персональных данных. Когда он вступит в силу, любой софт, который хранит персональные данные пользователей, должен будет соответствовать требованиям безопасности. А гарантировать ее смогут только официальные производители и поставщики лицензионного ПО. Как следствие, риск использования пиратских программ и версий неоправданно высок для бизнеса, что также сузит теневой сектор. Большую роль также играет расширение доли бесплатных программ и версий, таких как Битрикс24. Когда ты можешь пользоваться официальным ПО и не платить, то скачивать что-то с торрентов теряет какой-либо смысл».

Первыми на лицензионное ПО полностью перейдут государственные и крупные частные организации. Быстрее всего процесс протекает в крупных компаниях, где высока цена ошибки из-за пользования пиратского софта. Постепенно подтягивается средний и малый бизнес, который производители ПО принялись всячески стимулировать.

«Пиратство сложно победить только запретами. Производители софта вынуждены идти навстречу пользователю и предлагать ему альтернативу. Пряник здесь работает гораздо лучше кнута. Поэтому мы обеспечили бесплатную версию Битрикс24 с мощным функционалом, предложив подключать до 12 пользователей и пользоваться «облаком». То есть сделали так, чтобы пользователь мог не платить и при этом эффективно автоматизировать процессы. И так поступают многие другие компании из других областей ПО», – поясняет Полина Ганкович.

Тенденция затронула и домашних пользователей: все больше белорусов переходят с пиратского ПО на лицензионные версии. Их число будет расти с каждым годом, а основной пик «миграций» придется на 2020-2025 годы, считает эксперт.

По пиратству также ударит развитие облачных технологий и решений, когда ПО можно пользоваться как онлайн-сервисом. Этому также содействует популярность смартфонов и мобильных платформ. Среди других факторов – упрощение механизмов оплаты и предоставление бесплатного периода.