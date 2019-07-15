К выходным в Беларусь вернется лето: в воскресенье будет до +29°С

Белорусские синоптики обещают, что к выходным погода улучшится и к нам снова вернется лето. Согласно их прогнозу, в субботу воздух прогреется до 27 градусов, а в воскресенье будет до 29 градусов.

По данным Белгидромета , завтра в большинстве районов страны ожидаются дожди, местами возможны грозы. В ночные часы термометр покажет 7-13 градусов, днем будет от 19 до 25 градусов выше нуля.

В среду, 17 июля, временами будут идти дожди, днем в некоторых районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью 8-14 градусов, максимальная днем – 16-22.

Неустойчивая погода сохранится и в четверг, 18 июля. Временами будут идти дожди разной интенсивности, днем к ним добавится еще порывистый ветер. Ночью будет от 8 до 14 градусов, днем – от 15 до 23.

Погода начнет улучшаться в пятницу, но местами не обойдется без дождей. Температура воздуха ночью составит от 8 до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 17-26.

В предстоящие выходные, 20 и 21 и юля, кратковременные дожди и грозы ожидаются лишь местами по Беларуси. Ночью будет от 9 до 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 20-27 градусов в субботу и до 22-29 градусов в воскресенье.