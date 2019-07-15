На фестивале славы белорусского оружия выступит культовый немецкий коллектив средневековой музыки

20-21 июля в музее старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» в одиннадцатый раз пройдет международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд». Хедлайнером фестиваля в этом году объявлена культовая немецкая группа Corvus Corax. Это будет первый визит коллектива в Беларусь за 30 лет творчества!

Corvus Corax были в числе первых коллективов Европы, ставших исполнять живую средневековую музыку в современной интерпретации.

Пионеры средневекового фолка, Corvus Corax издали большое количество студийных и концертных альбомов и удостоились статуса настоящей музыкальной легенды.

Совершенно особую славу группа заслужила благодаря записи музыки к всевозможным историческим экранизациям. Два наиболее ценных в историческом плане альбома Corvus Corax представляют собой переложение знаменитой средневековой рукописи Carmina Burana. На альбомах коллектив исполняет средневековую музыку вместе с симфоническим оркестром и хором, поющим полностью на латинском языке!

Также музыканты Corvus Corax приняли участие в создании саундтрека к компьютерной игре Dungeon Keeper («Хранитель подземелья»).

Отдельный блок творчества группы – обращение к народным мотивам различных стран мира. Вдохновившись участием в создании кельтской рок-оперы «Эскалибур», группа записала альбом, на котором воспроизводится музыкальное наследие скандинавов и кельтов. Также значительную часть времени коллектив посвящает изучению истории и традиций арабских и азиатских стран.

Примечательно, что в живых выступлениях и при записи альбомов Corvus Corax используют музыкальные инструменты собственного изготовления, воссозданные по образам тщательно изученных средневековых инструментов. В коллекции группы, помимо распространенных в средневековой Европе волынки, лютни и колёсной лиры, есть также редкие и уникальные инструменты: шенг-шенг (традиционный ударный музыкальный инструмент с острова Бали), гордон (старинный венгерский музыкальный инструмент, бывает струнным и ударным), различные флейты, струнные инструменты и множество разнообразных перкуссионных инструментов.

Для белорусской публики Corvus Corax подготовили особенную шоу-программу, в рамках которой объединятся фрагменты знаменитой средневековой светской музыки, гипнотические танцевальные ритмы и насыщенный, узнаваемый акустический почерк коллектива.