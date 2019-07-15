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15. 07. 2019

На фестивале славы белорусского оружия выступит культовый немецкий коллектив средневековой музыки

20-21 июля в музее старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» в одиннадцатый раз пройдет международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд». Хедлайнером фестиваля в этом году объявлена культовая немецкая группа Corvus Corax. Это будет первый визит коллектива в Беларусь за 30 лет творчества!

Corvus Corax были в числе первых коллективов Европы, ставших исполнять живую средневековую музыку в современной интерпретации.  
 
Пионеры средневекового фолка, Corvus Corax издали большое количество студийных и концертных альбомов и удостоились статуса настоящей музыкальной легенды.
 
Совершенно особую славу группа заслужила благодаря записи музыки к всевозможным историческим экранизациям. Два наиболее ценных в историческом плане альбома Corvus Corax представляют собой переложение знаменитой средневековой рукописи Carmina Burana. На альбомах коллектив исполняет средневековую музыку вместе с симфоническим оркестром и хором, поющим полностью на латинском языке!
 
 
 
Также музыканты Corvus Corax приняли участие в создании саундтрека к компьютерной игре Dungeon Keeper («Хранитель подземелья»).
 
Отдельный блок творчества группы – обращение к народным мотивам различных стран мира. Вдохновившись участием в создании кельтской рок-оперы «Эскалибур», группа записала альбом, на котором воспроизводится музыкальное наследие скандинавов и кельтов. Также значительную часть времени коллектив посвящает изучению истории и традиций арабских и азиатских стран. 
 
Примечательно, что в живых выступлениях и при записи альбомов Corvus Corax используют музыкальные инструменты собственного изготовления, воссозданные по образам тщательно изученных средневековых инструментов. В коллекции группы, помимо распространенных в средневековой Европе волынки, лютни и колёсной лиры, есть также редкие и уникальные инструменты: шенг-шенг (традиционный ударный музыкальный инструмент с острова Бали), гордон (старинный венгерский музыкальный инструмент, бывает струнным и ударным), различные флейты, струнные инструменты и множество разнообразных перкуссионных инструментов.
 
 
 
Для белорусской публики Corvus Corax подготовили особенную шоу-программу, в рамках которой объединятся фрагменты знаменитой средневековой светской музыки, гипнотические танцевальные ритмы и насыщенный, узнаваемый акустический почерк коллектива. 
 
Билеты онлайн: http://nashgrunwald.bezkassira.by/

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