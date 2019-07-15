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15. 07. 2019

Белорусов просят рассказать о слишком дорогих лекарствах

Источник фото: Telegraf.by

Министерство здравоохранения проводит работу по снижению стоимости некоторых лекарств и просит белорусов рассказать о слишком дорогих медикаментах, которые за рубежом стоят дешевле. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В частности, Минздрав просит граждан, которые покупают лекарства в других странах, присылать фото чеков или упаковки препаратов, стоимость которых в Беларуси выше. При этом следует указывать страну и город, где была сделана покупка. Снимки и свой комментарий можно оставить под записью на странице министерства в Facebook или прислать на электронную почту.
 
В Минздраве говорят, что эта информация понадобится при проведении работы по возможному снижению стоимости лекарств. Сведения будут собираться до конца лета.

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